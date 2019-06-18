جولة تفقدية لوزير “صحة الوفاق” بمستشفى جراحة الحروق

المتوسط:

أجرى وزير الصحة لحكومة الوفاق، احميد بن عمر” جولةً تفقدية لمستشفى جراحة الحروق والتجميل تابع من خلالها عمل أقسام العمليات والعناية والإيواء وأعمال التطوير والصيانة بالمستشفى.

والتقى الوزير خلال جولته بالمدير المكلف وإدارة الجراحة والتجميل والأطباء العاملين بالمستشفى ليقف على أوضاع المرضى النزلاء ووضع العمليات والعناية والخدمات المقدمة.

وتابع الدكتور احميد بن عمر” عمل المشروعات بمستشفى جراحة الحروق والتجميل ونسبة الإنجاز والجودة التي شملت غرفة العمليات والعناية الفائقة إلى جانب الأقسام المهمة بالحروق والتجميل.

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