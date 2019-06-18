اجتماع أمني موسع لبحث تعزيز الأمن في مدينة درنة

عقد بديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، اجتماع أمني موسع لبحث سير الأمن بمدينة درنة، وآليات تعزيزه عقب الزيارة التي أجراها مؤخرا وزير الداخلية إلى المدينة .

وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية، ومدير أمن درنة، العقيد طارق عبدالجواد، ناقش سير العمل الأمني بمدينة درنة، وملاحظات وزير الداخلية التي أوردها في الاجتماع الأمني الذي عقد بمدينة درنة الشهر الماضي بشأن تأمين المدينة، وضرورة المجاهرة بالأمن، وتفعيل مديرية أمن درنة، والمراكز والأقسام التابعة لها.

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