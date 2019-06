المتوسط:

تمكن مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من القبض على تشكيل عصابي خطير يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق معهم بعدة قضايا سرقة سيارات وسطو مسلح داخل أحياء طرابلس، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تمكن مكتب المعلومات من القبض على تشكيل عصابي أخر يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه ومطلوبين في عدة قضايا مسجلة بمراكز الشرطة، وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم تسليم المتهمين لجهات التحقيق لاتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

The post القبض على تشكيل عصابي في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية