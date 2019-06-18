مركز إيواء قنفوذه يستلم مواد إغاثية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

بنغازي 18 يونيو 2019 (وال) – سلمت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، أمس الإثنين مركز إيواء قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، مواداً إغاثية لتوزيعها على المهاجرين في المركز .

وقال مسؤول الإعلام في الجهاز أمجد الورفلي إن مركز ايواء قنفوذة تسلم عدد 400 سلة تحوي مواد تنظيف ومواد غذائية (زيت_طماطم رز _دقيق تن_ سكر_ فاصوليا_)، و”أغطية وفراشات” .

وتوجه الورفلي بالشكر لوزارة الخارجية الليبية بالحكومة الليبية المؤقتة، والإدارة العامة للبحث الجنائي ومنظمات المجتمع المدني والهلال الاحمر الليبي على جهدهم ودعمهم الموصول دائماً في مد يد العون للجهاز .

وأشار الورفلي إلى إن عدد المهاجرين داخل مركز إيواء قنفودة من مختلف الجنسيات الأفريقية بلغ (386) مهاجر لا يملكون أي إجراءت رسمية، وإن البعض منهم مصاب بأمراض معدية (الوباء الكبدي . الايدز .السل ). ف م / هــ ع

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