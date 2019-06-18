تعرف على موعد الكشف الطبي لحجاج طرابلس

طرابلس-العنوان

أعلنت إدارة الحج بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات الكشف الطبي لجميع حجاج مناطق تنسيقية طرابلس الكبرى، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى 27 يونيو الجاري.

وأشارت الإدارة بحسب كالة الأنباء الليبية في طرابلس إلى أن إجراءات الكشف الطبي ستكون بالمركز الصحي في شارع البي بالعاصمة، “سيدي خليفة – قرب السجل المدني”، والمجمع الصحي أبو شوشة في تاجوراء، والمجمع الصحي البدري في أبو سليم، والمجمع الصحي عرادة في سوق الجمعة، والمركز الصحي الحي الصناعي في حي الأندلس.

ودعت الإدارة جميع حجاج تنسيقية طرابلس الكبرى التوجه إلى أقرب مركز صحي من المراكز المذكورة لإجراء الكشف الطبي.

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