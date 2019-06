«عقوب» يتفقد الاستعدادات النهائية لجهاز الإسعاف بدار العربيات تمهيدا لافتتاحه

المتوسط:

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب برفقة مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة المهندس سالم الجبالي ومدير مكتب الوزير طارق نوح ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني زيارة تفقدية لأعمال التوسعة والإنشاء والتطوير لفرع جهاز الإسعاف والطوارئ بالفرع البلدي دار العربيات تمهيدآ لافتتاحه.

واطلع عقوب خلال جولته داخل الجهاز على التجهيزات من المباني والإنشاءات ومدي مطابقتها للمواصفات الفنية والوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة المشرعات بالوزارة إلى أنه جار العمل حالياً على قدم وساق، لتجهيز باقي المتطلبات قبيل موعد افتتاح الجهاز وفقآ للمواصفات الفنية والتجهيزات الحديثة.

