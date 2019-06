الناطق باسم الصحة العالمية: ارتفاع ضحايا الحرب في طرابلس لـ 691 قتيلاً

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أحمد العليقي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” ارتفاع عدد ضحايا الحرب في العاصمة طرابلس وصل إلى 691 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً، و4012 جريحًا، بينهم 135 مدنيًا،

وتشهد طرابلس اشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتفاق على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.

