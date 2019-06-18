المغربي: الجماعات المتشددة تتنامى في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن حكومة الوفاق لا تسيطر على كامل التراب الليبي ولا يعلم رئيسها ما يجري في البلاد.

المغربي أشار في تصريح لـ”أصوات مغاربية” تابعته صحيفة المرصد إلى أن تنظيم داعش انتهى بشكل شبه كامل في الجنوب ومن يوجد الآن هم خلايا نائمة سيتم القضاء عليها تباعاً نافياً وجود البغدادي في ليبيا.

وإعتبر أن الجماعات المتشددة تتنامى في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، مبيناً أن المناطق التي تتواجد بها القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر لا توجد بها نشاطات إرهابية.

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