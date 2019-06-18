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اعتقال عصابتين للسرقة والسطو المسلح بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاعت العناصر التابعة لمكتب المعلومات والمتابعة في العاصمة طرابلس التابع لوزارة داخلية الوفاق الإيقاع بتشكيلين عصابيين من أخطر العصابات.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى امتهان عناصر هذين التشكيلين السطو المسلح والسرقة بالإكراه في العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان أن التحقيقات مع هذه العناصر بينت قيامها بسرقة سيارات وعمليات سطو مسلح داخل أحياء العاصمة طرابلس فضلا عن كونها مطلوبة على ذمة قضايا عدة مسجلة في مراكز الشرطة.

وأكد البيان أن الجهات المختصة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر هذين التشكيلين.

وأشاد البيان بجهود مكتب المعلومات والمتابعة والأجهزة الأمنية الأخرى لضبط المجرمين والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة مطالبا عناصره ببذل مزيد من الجهود لخدمة الصالح العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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