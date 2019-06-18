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احتفالية بحثية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت كلية التربية أبوعيسى احتفالية تحت شعار من أجل جيل محب وصديق للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الـ17 من يونيو من كل عام.

وشارك في الاحتفالية عدد من الأساتذة والطالبات بورقات بحثية فيما حضر عميد كلية التربية أبوعيسى ورؤساء الأقسام بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتم قراءة العديد من الورقات البحثية خلال الاحتفالية إضافة إلى العروض العلمية بشأن مواضيع بيئية وكيفية الاهتمام بالبيئة وإنقاذها من المخاطر فضلا عن مناقشة العديد من المشاكل البيئية ومنها إعادة تدوير الزجاج والاهتمام بالبلاستيك والتلوث بالنيترات والتعرف على الأحياء الدقيقة النافعة في الحياة.

هذا وأقيم على هامش الاحتفالية معرض لبعض النباتات والمنتجات البيئية التي من شأنها المحافظة على البيئة كما تم تكريم عدد من المشاركين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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