ضبط تشكيلين عصابيين بطرابلس متخصصين في السطو المسلح والسرقة بالإكراه

تمكن مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه بمدينة طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بالتحقيق مع التشكيل العصابي اعترفوا بعدة قضايا سرقة سيارات وسطو مسلح داخل أحياء مدينة طرابلس، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أوضحت أن مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية تمكن من القبض على تشكيل عصابي آخر يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه ومطلوبين في عدة قضايا مسجلة بمراكز الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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