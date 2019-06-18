مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الثلاثاء‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 04:00 بعد منتصف الليل

الليبية جدة 13:30

الافريقية الكفرة 14:40

البراق طرابلس 18:10

الافريقية الاسكندرية 17:15 تأخير الى الساعة 20:15

الليبية الاسكندرية 21:00

الليبية جدة 02:15

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية جدة/طبرق 11:30

البراق طرابلس 17:10

الافريقية الكفرة 18:30

الليبية جدة 19:30

الافريقية الاسكندرية 00:30

الليبية الاسكندرية 02:00

الليبية جدة 09:00 صباح الأربعاء

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