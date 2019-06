خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد مصطفى الزايدي، رئيس لجنة الإعداد للقاء القوى الوطنية الليبية، ووزير الصحة الأسبق، محاولات المجتمع الدولي لتشويه وتزوير المعلومات بشأن المعركة التي يقوم بها الشعب الليبي بقيادة الجيش في العاصمة طرابلس، ومحاولة تصويرها على أنها معركة على السلطة بين طرفين، مؤكدا أنها معركة تحرير ليبيا وإعادة بنائها واستقرارها لتأسيس دولة مدنية كاملة.

وأعرب الزايدي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” على هامش لقاء القوى الوطنية الليبية المنعقد في القاهرة، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء عن شكره، للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لدعمهم جهود الجيش والقوى الوطنية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الزائدي، أن الهدف الأساسي من اللقاء بناء دولة ليبية مدنية ديمقراطية حديثة.

The post وزير الصحة الأسبق: المجتمع الدولي يحاول تشويه وتزوير المعلومات بشأن معركة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية