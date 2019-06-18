مليشيا الصمود: مبادرة السراج لا تساوي الحبر الذي كتبت به.. ومعركتنا

قال أحمد بن عمران، القيادي في مليشيا الصمود التي يقودها المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي صلاح بادي المتحالف مع قوات حكومة الوفاق، إن مبادرة السراج لحل لأزمة الليبية لا تساوي الحبر الذي كتبت به.

وأضاف بن عمران في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية “إن الثوار الحقيقيين غير معنيين بأي اتفاق أو مفاوضات مع قوات حفتر، لأن الثوار، على عكس السياسيين، يؤمنون أنهم يقاتلون من أجل الجهاد في سبيل الله، لا من أجل السلطة.”

واعتبر المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج استجداء لمن وصفه بمجرم الحرب حفتر الذي يريد السيطرة على ليبيا بأي ثمن كان، مؤكداً أنها لن تؤثر في العمليات العسكرية على الأرض ومعركتهم مع حفتر لن تتوقف حتى على تخوم بنغازي حيث يقيم.

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