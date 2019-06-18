العريبي : إستشهاد سائق في تعرض قافلة مستلزمات مختلفة مقدمة للمنطقة الغربية لعمل تخريبي جنوب غريان

ليبيا – أكد الناطق بإسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي تعرض قافلة متنوعة مقدمة من الحكومة إلى المنطقة الغربية لعمل تخريبي جنوبي مدينة غريان قرب منطقة جندوبة ( منطقة غير مأهولة ) أسفر عن تلف أجزاء من هذه القافلة و” إستشهاد ” سائق إحدى الشاحنات معرباً عن تعازيه وتعازي رئيس الحكومة لأسرته وذويه في هذا المصاب .

وقال العريبي في تصريح لـ المرصد صباح اليوم الثلاثاء بأن القافلة التي كانت تحت حماية موكب من القوات المسلحة تضم وقود ومحروقات وزيوت وغاز طهي ومولدات ومواد غذائية ومعدات طبية مختلفة وإسطوانات أكسجين طبي مقدمة لبلديات بالمنطقة الغربية إضافة لبعض المستلزمات الخاصة بمديريات الأمن والبحث الجنائي والدعم المركزي المقدمة من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لمديريات أمن هذه البلديات التي قال بأنها سجلت مستويات منخفضة غير مسبوقة على مستوى الجريمة منذ طرد ” مليشيات الوفاق ” منها.

وأضاف العريبي بأن الحكومة المؤقتة وبالتنسيق مع القيادة العامة تغذي محطات وقود المنطقة الغربية في البلديات التابعة لها عن طريق مستودع رأس المنقار في بنغازي نظراً لمنع حكومة الوفاق هذه المادة عن البلديات الخارجة عن سيطرتها أسوة بإسطوانات الأكسجين الطبي التي قال بأنها أيضاً تقدم من المؤقتة للمراكز الطبية والصحية في هذه المناطق وقال :” حكومة الوفاق تمارس الإجرام وقطع الطريق من خلال شراء ذمم بعض المندسين والخلايا النائمة لتركيع السكان ومحاربتهم في قوتهم وهذه حيلة العاجز ولكن هيهات ” .

وحمَل العريبي حكومة الوفاق ووزير داخليتها فتحي باشاآغا مسؤولية العملية التخريبية ضمن ما أسماها سياستهم الممنهجة لتركيع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة والقوات المسلحة وهي سياسة متبعة وصرح بها باشاآغا ويستهدف من خلالها غريان وصرمان وصبراتة وترهونة والأصابعة وغيرها من البلديات التي قال بأنها رفضت أن تستمر تحت حكومتهم غير الشرعية موجهاً تحية رئيس الحكومة عبدالله الثني لكل هذه المناطق وسكانها .

وأكد بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المدينة تعمل على تعقب الجناة لمحاسبتهم على ما إقترفت أيدياهم مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال هي أعمال الجبناء العاجزين عن المواجهة في الميدان وبأنها لن تثني الحكومة عن مواصلة عملها وتقديم المطلوب للبلديات التابعة لها وذلك على حد تعبيره .

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