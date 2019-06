المتوسط:

باشر فنيو شركة الواحة للنفط، أعمال الصيانة لخط أنابيب النفط الخام الرابط بين حقلي جالو والواحة، والبالغ قطره ثلاثين بوصة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنه من المتوقع أن يتم تعليق عمليات الإنتاج بحقل جالو لمدة عشرة أيام، حتى يتسنى لمهندسي الشركة استبدال ثمانية عشر كيلومترا من خط الأنابيب، الذي يمتد على مسافة مئة واثنين وخمسين كيلومترا.

