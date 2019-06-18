وزارة التعليم تقرر استمرار الدراسة وإجراء الامتحانات في موعدها

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق استمرار الدراسة بشكل اعتيادي في كل مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية لطلبة النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

ومنحت وزارة التعليم الإذن لمراقبي التعليم في كل بلدية بإجراء أو إلغاء الامتحانات النصفية وامتحانات الفترة الثانية لسنوات النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون الامتحانات النهائية لسنوات النقل على أساس الدرجة الكبرى ومضاعفة نتيجة الفترة الأولى لطلبة الشهادتين في حال عدم إجراء الامتحانات.

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