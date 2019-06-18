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تركيا مرحبة بمبادرة السراج: مستعدون لدعم جهود الحوار

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحبت أنقرة بالمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وتدعو إلى عقد ملتقى وطني، وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مواصلة «تركيا دعم الجهود البناءة القائمة على الحوار الشامل والمصالحة بغية تحقيق تقدم على صعيد العملية السياسية في ليبيا وضمان الاستقرار الدائم في البلاد» وفق تعبيرها.

ولإنهاء حرب العاصمة، أطلق السراج الأحد مبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا، تتضمن عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، تكون مهمته إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019.

لكن السراج صرح لوكالة «رويترز» بأنه لن يجلس مجددًا على طاولة المفاوضات مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ما اعتبره مراقبون «مناقضًا للمبادرة بإقصاء طرف مهم في الطريق لحل الأزمة».

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد الجمعة الماضي عقب زيارة نظيره الفرنسي جون إيف لودريان أنقرة أنه ما زال هناك بصيص أمل في عقد مؤتمر دولي حول ليبيا.

ودعا الوزير التركي دول العالم إلى خطوات في سبيل مصلحة ووحدة ليبيا، بدلاً عن الوقوف إلى صف طرف على حساب آخر. وشدد أن الحل الوحيد لتوحيد ليبيا هو دعم جهود الأمم المتحدة، مضيفًا: «وإلا معاذ الله قد تتحول ليبيا إلى يمن جديد أو سورية جديدة».

ولفت إلى أن دولاً أوروبية كانت تتبنى مواقف مختلفة من الشأن الليبي، وأن هذه المواقف عادت إلى جادة الصواب وصارت أكثر اتزانًا، معربًا عن ترحيب تركيا بهذه العودة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ابعد ياشيطان ابعد ياشيطان مرسى مجرم قاتل وعميل خسيس للمخابرات الامريكية وشى بزميله فى وكالة ناسا الذى اراد نقل تكنولجيا لمصر فقتله الامريكان اما اكذوبه نجاحة بانتخابات ديمقراطية فالكل يعرف انها مزورة بها 3 مليون بطاقة مزورة وتم اسقاط شفيق عمدا ونجاح مرسى بمساعدة قيادات فى المجلس العسكرى التى رات استغلال غباوته واطماع جماعته لاسقاطة والسيطرة على السلطة بينما شفيق ذكى ويشكل خطرا عليهم وهو ما ثبت فيما بعد من عزل لشفيق حاليا ومرسى الان يرى مقعده من النار مع غيره من الاخوان الفجار لان كل صفات المنافقين متوفرة فيهم بجدارة اذا تحدث كذب وهو اقسم كذبا بالثلاثة على احترام الدستور وحنث بالقسم عندما الغى الاعلان الدستورى من طرف واحد دون وجه حق ولم يلتزم هذا المجرم بوعده الموثق فى فى فندق فيرمنت بالتخلى عن بيعته للمرشد اذا نجح فى الاعادة وهو مالم يحدث حيث مكان المرشد الحاكم الفعلى لمصر حتى سقط حكمه فى 30 يونية وباقى صفات المنافقين متوفرة فيه هو واخوانه اذا اؤتمن خان وراينا كيف خان مصر وسلم اسرارها العسكرية لقطر ومنها لاسرائيل واخر هذه الصفات اذا خاصم فجر وراينا فجره فى سفك الدماء امام الاتحادية وصدر حكم بات ضده وصفات المنافقين كاملة متوفرة فيه بالادلة تجعله يرى الان الحقيقة ومقعده فى الدرك الاسفل من النار الى ان يلحق به اخوانه المنافقين ومنهم شنابو فى حفرة مجاورة لمرسى وسيد قطب وحسن البنا وفوقهم فى دركة اعلى شارون وهتلر وابليس يعملوا علبه بيبيه

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