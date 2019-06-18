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برلماني لـ «المتوسط»: نرفض قرار إلغاء منصب القائد العام للجيش

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، رفضه للقرار الصادر عن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في العاصمة طرابلس بإلغاء منصب القائد العام للجيش

وقال العريبي، في تصريح خاص لـ «المتوسط»، ” نرفض قرار إلغاء منصب القائد العام للجيش الذي تم إقراره بشكل ديمقراطي داخل مجلس النواب بجلسة حضرها أكثر من 80 نائبًا في عام 2015 بجلسة منقولة على الهواء وليس جلسة سرية بحضور 19 نائبًا أغلبهم من تيار الإخوان الإرهابي وتحت تهديد الميليشيات المسيطرين على طرابلس مثلما حدث أمس الإثنين.”

وكان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس صوتوا بالإجماع على إلغاء منصب القائد العام للجيش الذي أقر ضمن قانون صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي وإعادة منصب القائد العام للجيش وتحديد اختصاصاته.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • انهم كلاب تنبح. لايجب الالتفات الي ما يقولون. الا تعلم انهم ألغوا كل شئ في حياتهم. ألغوا وطنيتهم و رجولتهم فهم قطيع من الحنازير

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