بدء الكشف الطبي على الحجاج في طرابلس الكبرى السبت المقبل

أعلنت إدارة الحج بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات الكشف الطبي لجميع حجاج مناطق تنسيقية طرابلس الكبرى، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى 27 يونيو الجاري، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وأشارت الإدارة في إعلان نشرته على موقعها إلى أن إجراءات الكشف الطبي ستكون بالمركز الصحي في شارع البي بالعاصمة، «سيدي خليفة – قرب السجل المدني»، والمجمع الصحي أبو شوشة في تاجوراء، والمجمع الصحي البدري في أبو سليم، والمجمع الصحي عرادة في سوق الجمعة، والمركز الصحي الحي الصناعي في حي الأندلس.

ودعت الإدارة جميع حجاج تنسيقية طرابلس الكبرى التوجه إلى أقرب مركز صحي من المراكز المذكورة لإجراء الكشف الطبي.

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