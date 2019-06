المتوسط:

اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وعميد بلدية طرابلس المهندس عبدالرؤوف بيت المال، وبحث الاجتماع بصفة خاصة مشكلة تكدس القمامة .

وأصدر السراج، تعليماته بنقل الاختصاصات فيما يخص التعامل مع مشكلة القمامة بشكل عاجل إلى البلديات، مجدداً تحذيره من تداعياتها على الصحة العامة وتأثيرها على البيئة.

The post تفاصيل اجتماع «السراج» مع زير الحكم المحلي وعميد طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية