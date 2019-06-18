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«برنامج الانتعاش» يقر الميزانيات الموقتة لدعم 18 بلدية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أقرت اللجنة الفنية لبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، الميزانيات الموقتة لدعم 18 بلدية، بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، د.ميلاد الطاهر، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، الإعداد والتحضير للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الخاصة بالبرنامج، الذي سيتم فيه المصادقة على قائمة الدعم المقدمة إلى 24 بلدية.

يشار إلى أن برنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لصندوق ائتمان الطوارئ لأفريقيا وشمال أفريقيا، وتنفذه الوكالة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «يونيسيف».

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور البلديات الليبية ومهاراتها كفاعلين أساسيين في عملية تهدئة واستقرار البلاد وإحلال السلام.
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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • حكومة الوفاق حكومة ضعيفة جدا تسير وفق ما يريد المليشيات ومن يملك السلاح ، حكومة تسعى لبقائها كما هي ، تصرف مئات الألوف لهم كمعاشات ومئات الألوف الأخرى امتيازات ، وتبلغ أحيانا مصروفاتهم وسفرياتهم عشرات الملايين ، هذا من غير ما تتحكم به هذه الحكومة من أموال الشعب التي تمنعهم منه وتبقيهم على أعتاب المصارف يطلبون حقوقهم ولا تأبه لذلك ومع ذلك تصرف هذه الحكومة مليارين ونصف مليار يعني ألفين وحمسمائة مليون دينار مصاريف المليشيات والمتطرفين للدفاع عنهم .

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