وزير الصحة يتفقد مستشفى جراحة الحروق والتجميل

أجرى وزير الصحة بحكومة الوفاق احميد بن عمر جولةً تفقدية لمستشفى جراحة الحروق والتجميل تابع خلالها عمل أقسام العمليات والعناية والإيواء وأعمال التطوير والصيانة بالمستشفى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الوزير التقى خلال جولته بالمدير المكلف وإدارة الجراحة والتجميل والأطباء العاملين بالمستشفى للوقوف على أوضاع المرضى النزلاء ووضع العمليات والعناية والخدمات المقدمة.

وقام الوزير بمتابعة عمل المشروعات بمستشفى جراحة الحروق والتجميل ونسبة الإنجاز في مختلف الأقسام التي شملت غرفة العمليات والعناية الفائقة إلى جانب الأقسام المهمة بالحروق والتجميل.

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