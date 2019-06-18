وزير المواصلات في حكومة الوفاق يبحث تفعيل مطار بني وليد

بحث وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، مع عميد بلدية بني وليد سالم أنوير، تفعيل مطار بني وليد المدني، واستكمال بعض المشاريع المتوقفة بالبلدية، والتي من اختصاص الوزارة، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وأشارت الوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع تناول صيانة جسر بني وليد، كما نوهت إلى طلب عميد بلدية بني وليد من الوزير سرعة إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة؛ للتخفيف من المختنقات المرورية التي تعاني منها المدينة حاليًا، واستكمال الوصلات الفرعية داخل المخططات السكنية الحديثة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر في 3 مايو الماضي تحويل قاعدة بني وليد العسكرية إلى مطار مدني على أن تكون تبعيته لمصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق بحسب القرار رقم 590 لسنة 2019.

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