المؤقتة تبحث أوضاع شبكات الصرف الصحي بنغازي

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني برئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع شبكات الصرف الصحي لمدينة بنغازي واستعرض الثني الموقف الحالي لشبكة الصرف الصحي بمدينة بنغازي، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول للشبكة في القريب العاجل وأنه سيوفر كافة الإمكانيات لحلحلة كافة العراقيل.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببنغازي ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي، إضافة إلى المستشار المكلف سابقا لمشروع تنفيذ عدد 34 محطة للصرف الصحي بنغازي.

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