الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس معتدل مع رطوبة عالية نسبيا على أغلب المناطق الساحلية ،وفرصة سقوط أمطار خفيفة على الخليج ومناطق الشمال الشرقي ،بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الساحل ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط اليوم على سرت وأبونجيم مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى : ( 30 – 35 ) مْ تصل اليوم إلى ( 40 ) مْ على أبونجيم ولات تجاوز ( 29 ) مْ على المناطق الساحلية.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستتكاثر السحب هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على جالو والجغبوب ودرجات الحرارة القصوى : تـتراوح مـابين ( 28 – 33 ) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ومابين ( 37 – 44 ) مْ ع لى باقي المناطق وتسجل إنخفاض تدريجي على الخليج وبنغازي.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية على غدامس – الحمادة وغات ، بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال على باقي المناطق ، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41 – 46 ) مْ ولاتتجاوز ( 37 ) مْعلى الحمادة .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة



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