ليبيا بمرتبة متأخرة عالميًا في حرية الصحافة وجزر القمر الأفضل عربيًا

احتلت ليبيا المركز الـ162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة العام 2019، والصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» اليوم الثلاثاء.

وتلت ليبيا من الدول العربية، السعودية في المرتبة الـ172 ثم «جيبوتي وسورية والسودان» بالترتيب، في حين سجلت جزر القمر أفضل مركز بين الدول العربية، وهو الـ56.

وعالميًا، احتلت الدول الاسكندنافية صدارة التصنيف، فجاءت النرويج في المركز الأول تليها فنلندا والسويد، أما الولايات المتحدة فاحتلت المركز الـ48، وإسرائيل الـ88، وتركيا في المرتبة الـ157.

يذكر أن «مراسلون بلا حدود» تصدر سنويًا التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتعنى فيه بالمخاطر التي يتعرض لها مزاولو المهنة، وتشريعات الدول الموضوعة لتسهيل مهمتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

