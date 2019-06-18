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طرابلس | منشقون ومنقطعون عن طبرق يلغون منصب القائد العام للجيش في جلسة بدون نصاب

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – صوت عدد من المقاطعون والمنشقون عن مجلس النواب في مقره الرسمي بطبرق المجتمعون في مدينة طرابلس خلال إجتماعهم بمجمع قاعات ريكسوس الاثنين على إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي أقره البرلمان في عام 2015 ضمن قانون صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.

وكشف مصدر لصحيفة المرصد بأن اجتماع النواب المقاطعون والمنشقون الذي بلغ عددهم 42 نائب ولم تبلغ النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية ،  قد رحبوا بمبادرة رئيس الرئاسي فائز السراج ، مبيناً بأنهم قد اتفقوا على تخصيص اجتماعهم المقبل لإختيار رئيس جديد لهم .

واختتم النواب اجتماعهم في طرابلس بالتأكيد على أن الغائهم لمنصب القائد العام يأتي لمنع ما وصفوه بـ”عسكرة الدولة” ورفض خضوعهم لهيمنة من خارج مجلس النواب على حد زعمهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ما أجمل ما قاله العريبي، في تصريح خاص لـ «المتوسط»، حيث قال” نرفض قرار إلغاء منصب القائد العام للجيش الذي تم إقراره بشكل ديمقراطي داخل مجلس النواب بجلسة حضرها أكثر من 80 نائبًا في عام 2015 بجلسة منقولة على الهواء وليس جلسة سرية بحضور 19 نائبًا أغلبهم من تيار الإخوان الإرهابي وتحت تهديد الميليشيات المسيطرين على طرابلس مثلما حدث أمس الإثنين

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