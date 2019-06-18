الدولية للهجرة تجري مقابلات مع المهاجرين المزمع إعادتهم للنيجر

قام فريق المنظمة الدولية للهجرة بإجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي على المهاجرين غير الشرعيين من جنسية دولة النيجر من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة المزمع عودتهم طواعية إلى بلادهم النيجر عبر مطار امعيتيقة الدولي مباشرة الى مطار العاصمة النيجرية نيامي.

وقال مسؤول الإعلام بفرع الجهاز نقيب حسني أبوعيانةإن فريق المنظمة الدولية للهجرة قام بإجراء المقابلاتضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل داخل الأراضي الليبية حيث كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

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