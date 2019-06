نائب رئيس الوزراء الأسبق يكشف محاولات «غسان سلامة» للقفز على الشرعية

خاص المتوسط/ حنان منير:

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق، عمار الطيف، أن رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، قد تخليا عن حياديتهما ونزاهتهما لحساب أطراف خارجية.

وانتقد الطيف، في تصريح خاص لـ” المتوسط” على هامش ملتقى القوى الوطنية بالعاصمة المصرية القاهرة، محاولات المبعوث الأممي إلى ليبيا للقفز على الشرعية الليبية الوحيدة والتشكيك فيها.

وشدد الطيف، على حق عناصر النظام السابق في الدخول بالعملية السياسية والمشاركة في رسم مستقبل ليبيا، مؤكدا أن الإرهاب أداة خبيثة تريد تقويض الدولة وتحويلها إلى دولة فاشلة، مثنيًا على دور مصر في حل الأزمة السياسية والتقريب بين الفرقاء الليبيين.

وعن مبادرة السراج، قال الطيف، «إنها مبادرة متضاربة يطالب في بدايتها بالمصالحة.. وفي النهاية يؤكد استمرار الحرب».

وحول دور جامعة الدول العربية، قال الطيف إن الجامعة لا تقوم بأي دور في حل الأزمة الليبية”، معتبرا أن دورها “سيء للغاية”.

