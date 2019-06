«العريبي» يُعلن تعرض قافلة إغاثة لهجوم جنوب غريان

المتوسط:

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي، تعرض قافلة إغاثية تحمل أغذية وأدوية مقدمة من الحكومة المؤقتة إلى المنطقة الغربية، لهجوم إجرامي جنوب مدينة غريان، ما أسفر عن استشهاد أحد سائقي الشاحنات وتلف مواد كبيرة من هذه القافلة.

وقال العريبي إن القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من منطقة جندوبة غير المأهولة بالسكان، معربا عن تعازي الحكومة لأسرة الشهيد وذويه.

وأشار العريبي إلى أن القافلة كانت اتجهت لتلك المنطقة بموكب يرافقها للحماية من قبل القوات المسلحة العربية الليبية، موضحا أن هذه القافلة كانت محملة بالوقود والمحروقات والزيوت وغاز الطهي ومولدات الكهرباء، إضافة إلى المواد الغذائية والطبية شاملة الأدوية والمعدات الطبية ومن بينها اسطوانات أكسجين طبي.

ولفت إلى أن هذه القافلة كانت متجهة لبلديات المنطقة الغربية، وكانت تشمل بعض الدعم اللوجستي واحتياجات مديريات الأمن وفروع الإدارات العامة بتلك المنطقة والمتمثلة في إدارة البحث الجنائي والدعم المركزي، والمقدمة من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

