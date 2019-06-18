جامعة سرت تدرس الاستفادة من برنامج ايراسموس للمنح الدراسية

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سرت ومكتب التعاون الدولي بالجامعة ورشة عمل، أمس الاثنين، بعنوان ” دور مشاريع الاتحاد الاوربي في تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي “.

وحضر ورشة العمل رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية وعميد كلية الطب البشري ومدير مكتب التعاون الدولي. وعضوة المجلس البلدي سرت هنية بوخريص وعدد من اعضاء هئية التدريس والطلاب المعيدين بالكلية.

وناقشت الورشة الخطة المقترحة للاستفادة من برنامج ايراسموس الأوروبي للمنح الدراسية وإمكانية التقدم لها وكيفية إدارة المشاريع والتقدم لها بطرق صحيحة والبحث عن الشراكات مع الجامعات الخارجية الأوروبية والعربية والبحوث العلمية والتبادل العلمي بالجامعات العربية.

يذكر أن برنامج ايراسموس موندوس هو برنامج للتعاون في مجال التعليم العالي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي الأوروبي من خلال التعاون مع دول العالم الثالث ويدعم الدورات الأوروبية عالية الجودة ويعزز رؤية التعليم العالي الأوروبي في تلك البلدان.

ويقدم برنامج ايراسموس منح دراسية للطلاب المتقدمين في جميع التخصصات العلمية ويتكفل بتمويل تكاليف السفر, ورسوم الدراسة, وبدل معيشة والإقامة والتأمين الصحي طيلة فترة الدراسة.

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