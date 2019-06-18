انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

شهد الدولار الأميركي تراجعا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، حيث سجل متوسط سعر العملة الأميركية 1.3987 دينار اليوم الثلاثاء، مقابل 1.3995 دينار أمس الإثنين، حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

كذلك تراجع الجنيه الإسترليني 1.753 دينار اليوم، مقابل 1.7616 دينار الإثنين، بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 1.5715 دينار، مقابل 1.5688 دينار.

واستقر سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، بينما انخفض اليوان الصيني إلى 0.202 دينار، مقابل 0.2022 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، فقد تراجعت العملة السعودية أمام العملة الليبية خلال الفترة نفسها، لتسجل 0.373 دينار، مقابل 0.3732 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3808 دينار، مقابل 0.381 دينار.

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