شركة الكهرباء تحذر من هذه الكارثة

حذرت الشركة العامة للكهرباء الليبية، من حدوث ظلام تام في العاصمة طرابلس، بسبب تضرر الشبكة جراء الاشتباكات الدائرة في طرابلس، مع إعلان خروج وحدات إنتاج من الخدمة في محطة كهرباء الزاوية.

وقالت الشكرة في بيان لها إن دائرة نقل الكهرباء الرئيسية جنوب طرابلس، تضررت بسبب الاشتباكات الجارية، مما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها.

وحول حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة الحكومية، أكد الشركة أن النتائج الأولية للخسائر منذ بداية الاشتباكات مطلع إبريل/ نيسان الماضي تقدر بـ200 مليون دينار ليبي (الدولار = 1.38 دينار)، مؤكدا أن ساعات طرح الأحمال تصل لدى بعض المناطق 15 ساعة يوميا مع نسبة عجز في الشبكة العامة للكهرباء تبلغ 1300 ميغاوات يومياً .

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