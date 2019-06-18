وصول شحنة وقود إلى تيجي

شهدت قاعة الاجتماعات في مقر بلدية باطن الجبل الغربي بمدينة تيجي اجتماعا تقابليا لإدارات البلدية وموظفيها.

وحضر الاجتماع وكيل عام البلدية ومدير الشؤون الإدارية وأعضاء المجلس البلدي ومديري المكاتب والأقسام.

وكان الهدف من الاجتماع التقابلي تحقيق التعارف بين الأعضاء ومناقشة سير العمل في الإدارات المختلفة بديوان البلدية.

وفي شأن آخر وصلت شحنة من الوقود إلى محطة تيجي على أمل البدء في توزيعها خلال الأيام المقبلة بعد وصول شحنات أخرى ستتقاطر إلى المحطة في حال بقاء الطريق آمنا.

يشار إلى أن عددا من المدن والبلدات تشهد أزمات خانقة للوقود بسبب الأحداث الأمنية والسياسية التي جعلت البلاد والمواطنين يعانون في سبيل البقاء.

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