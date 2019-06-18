اجتماع يجمع الداخلية والعدل بـ”الوفاق”

بحث وزيرا الداخلية فتحي باشاغا والعدل محمد لملوم في طرابلس مساء الاثنين سبل تذليل الصعوبات والمشاكل أمام الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان القيام بمهامها على أكمل وجه.

وناقش الوزيران التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد وتأثيراتها على عمل الوزارتين كما بحثا سبل الكفيلة لضمان قيام الأجهزة الأمنية والضبطية بالمهام المنوطة بها لتحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، إضافة إلى دراسة الإجراءات اللازمة لردع المتقاعسين من أفراد الأمن عن أداء أعمالهم وضمان حماية المقار الحكومية وعدم المساس بها.

وشدّد الوزيران على ضرورة إيجاد الطرق المثلى لدعم الشرطة القضائية بعناصر نسائية تماشيا مع نصوص القانون التي توجب تنفيذ الإجراءات القانونية ضد النساء من قبل منتسبات جهاز الشرطة القضائية.

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