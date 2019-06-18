السراج يبحث مشاكل القمامة مع مسؤولين في طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وعميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال، وبحث الاجتماع بصفة خاصة مشكلة تكدس القمامة.

وزفق المكتب الاعلامي للرئاسي أصدر السراج تعليماته بنقل الاختصاصات فيما يخص التعامل مع مشكلة القمامة بشكل عاجل إلى البلديات، مجدداً تحذيره من تداعياتها على الصحة العامة وتأثيرها على البيئة.

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