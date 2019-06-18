مديرية أمن سبها ترحّل عددا من السجناء إلى سجن قرنادة

سبها 18 يونيو 2019 (وال)- قامت مديرية أمن سبها، بترحيل عددٍ من السجناء إلى سجن قرنادة بشرق ليبيا.

وذكرت مديرية أمن سبها، أن الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن والأمان، والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية التي يجمعها هدف واحد، وهو الحفاظ على النظام العام بما فيه الأمن العام.

وأوضحت مديرية أمن سبها، أن السجناء الذين تم ترحيلهم يوم أمس الإثنين على متن طائرة خاصة عبر مطار تمنهنت الدولي، هم من المجرمين الخطيرين والمحكومين والمتهمين في قضايا قتل وخطف والحرابة، لاستكمال الإجراءات الجنائية بشأنهم. (وال- سبها) خ ح/ ر ت

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