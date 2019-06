«باشاغا» يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات ملف الإقامة للعمالة الوافدة

المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، حيثُ تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين في استخراج جوازات السفر الخاصة بهم، والعمل على حلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مصلحة الجوازات والجنسية.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة سبل تطوير منظومة الجوازات وكذلك تسهيل إجراءات إصدار جوازات السفر للمنطقة الشرقية، وعدد من المواضيع التي تهم مصلحة الجوازات.

وقد تم أيضاً مناقشة أوضاع العمالة الوافدة والأجانب من حيث الإقامة والتأشيرات والعمل على تسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة، وكذلك العمل على سد احتياجات السوق المحلي للعمالة بما يساعد من انخفاض الأسعار في السوق الليبي.

