المؤسسة الوطنية للنفط تعلق الانتاج بحقل جالو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، تعليق عمليات الإنتاج بحقل جالو النفطي بسبب عملية صيانة خط الأنابيب.

وقالت المؤسسة في بيان، إن المهندسين والفنيين التابعين لشركة الواحة للنفط باشروا أعمال الصيانة لخط أنابيب النفط الخام الرابط بين حقل جالو وحقل الواحة، والبالغ قطره 30 بوصة.

وأ,ضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن أعمال الصيانة تشمل استبدال 18 كيلومترا من خط الأنابيب، الذي يمتدّ على مسافة 152 كيلومتر بين الحقلين، مشيرة إلى أن صيانة الخط ستستمر لمدة عشرة أيام.

يذكر أن حقل جالو النفطي تبلغ قدرته الإنتاجية 130 ألف برميل يوميا.

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