اخبار ليبيا الان

مستجدات الأوضاع في غات محور اجتماع «السراج» و«حمزة»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الثلاثاء مع عضو المجلس أحمد حمزة لمناقشة مجمل أوضاع واحتياجات المنطقة الجنوبية من البلاد، والوضع الحالي في مدينة غات التي تعرضت في الفترة الأخيرة لسيول وفيضانات.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني سيرت قوافل المساعدات جواً وبراً لتوفير احتياجات الأهالي ومساعدة المتضررين جراء الفيضانات، كما خصص المجلس الرئاسي 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات وما لحق بها من أضرار.

The post مستجدات الأوضاع في غات محور اجتماع «السراج» و«حمزة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك