المتوسط:

اجتمع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الثلاثاء مع عضو المجلس أحمد حمزة لمناقشة مجمل أوضاع واحتياجات المنطقة الجنوبية من البلاد، والوضع الحالي في مدينة غات التي تعرضت في الفترة الأخيرة لسيول وفيضانات.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني سيرت قوافل المساعدات جواً وبراً لتوفير احتياجات الأهالي ومساعدة المتضررين جراء الفيضانات، كما خصص المجلس الرئاسي 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات وما لحق بها من أضرار.

The post مستجدات الأوضاع في غات محور اجتماع «السراج» و«حمزة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية