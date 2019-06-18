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السعيدي: السراج ألقى خطبة الوداع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مؤخرا بـ”خطبة الوداع”.

وأكد السعيدي في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية أن طرح السراج لمبادرته لحل الأزمة الليبية خلال هذه الكلمة يبين أنه لم يعد يمتلك شيئا ليقدمه للشعب الليبي بعد أن خسر المعركة في العاصمة طرابلس عسكريا وسياسيا مشيرا إلى أن السراج لم يكن بمستوى رجل الدولة لأنه لا يملك من أمره شيئا على حد تعبيره.

وأضاف أن السراج بات مدركا تماما أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر يسعى من خلال عملياته العسكرية المستمرة لإنهاء الفوضى وتطهير العاصمة طرابلس من الوجود الإرهابي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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