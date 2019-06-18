اجتماع اللجنة الفنية لبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية

افتتح وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر الاجتماع السادس للجنة الفنية لبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الاجتماع تناول التقدم المحرز حتى الآن وتقديم تقرير عن إضافات التقييمات الفنية ومراجعة وإقرار القائمة المنقحة للتدخلات المختارة والميزانيات المؤقتة لثمانية عشر بلدية في المجموعة الثانية من إجمالي 24 بلدية ومتابعة التقييمات الفنية.

وتناول الاجتماع الإعداد والتحضير للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الخاصة بالبرنامج الذي سيتم فيه المصادقة على قائمة التدخلات المتعلقة بأربعة وعشرون بلدية.

يشار إلى أن هذا البرنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي وينفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وشارك بالاجتماع مستشار الوزارة للتعاون الدولي و الشؤون الخارجية عبدالمجيد ابوغرارة ومدير ادارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح ومدير مكتب الوزير حسين عامر وممثل المجلس الرئاسي انيس الرايس ومدير المكتب الاقتصادي و التجاري بالسفارة الايطالية ماريكا تشيكوني وكبير الخبراء بالوكالة الايطالية للتعاون التنموي ارمينيو ساكو ومدير مكتب ليبيا للوكالة الايطالية للتعاون التنموي عثمان بن ساسى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

