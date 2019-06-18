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العريبي يحمل الوفاق مسؤولية الاعتداء على قافلة تحمل مواد أساسية جنوب غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إن قافلة من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، وغاز الطهي، والمولدات الكهربائية، والمواد الطبية، والوقود، مقدمة من الحكومة، ومتجهة إلى المنطقة الغربية، تعرضت لعمل تخريبي جنوب مدينة غريان، أسفر عن مقتل أحد السائقين، وإتلاف أجزاء من هذه القافلة.

وحمل العريبي حكومة الوفاق، ووزير داخليتها، فتحي باشاغا، مسؤولية العملية التخريبية ضمن ما أسماها سياستهم الممنهجة لتركيع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة.

وقال العريبي في تصريحات صحفية، إن الحكومة المؤقتة وبالتنسيق مع القيادة العامة تغذي محطات وقود المنطقة الغربية في البلديات التابعة لها بالوقود، نظرا لمنع حكومة الوفاق هذه المادة عن البلديات الخارجة عن سيطرتها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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