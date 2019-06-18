داخلية المؤقتة تعقد إجتماع أمني موسع لبحث تعزيز الأمن في مدينة درنة

ليبيا – عقد بديوان وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في منطقة قرنادة اجتماعاً أمنياً موسعاً لبحث سير الأمن بمدينة درنة وآليات تعزيزه عقب الزيارة التي أجراها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف للمدينة الأسبوع الماضي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع لداخلية المرقتة سير العمل الأمني بمدينة درنة وضرورة المجاهرة بالأمن وتفعيل مديرية أمن درنة والمراكز والأقسام التابعه لها.



وبحث الإجتماع آليات تفعيل الغرفة الأمنية درنة ودراسة احتياجات ومتطلبات مديرية الأمن من جمبع النواحي البشرية والمادية واللوجستية وآليات توفيرها لرفعها لمعالي الوزير وفقا لتعليماته بالخصوص.

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