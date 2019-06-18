حرب طرابلس مستمرة والضحايا في ازدياد

قرابة الـ3 أشهر مضت على انطلاق المعارك على تخوم العاصمة طرابلس تركت وراءها حصيلة هائلة من الخسائر البشرية فضلا عن النازحين من ديارهم.

وأكثر من 690 قتيلا من بينهم 41 مدنيا قضوا منذ بداية الاشتباكات في أبريل الماضي فيما فاق عدد الجرحى بحسب منظمة الصحة العالمية الـ4 آلاف جريح بينهم 135 مدنيا.

وخلال المعارك اضطر الآلاف من المدنيين لمغادرة مناطقهم الواقعة في خطوط النار فبحسب آخر إحصائيات النازحين فاقت أعدادهم الـ95 ألف نازح إلى مناطق آمنة

وقامت منظمة الصحة العالمية بمساعدة المئات من المهاجرين القابعين في مراكز الاحتجاز الواقعة في مناطق الاشتباكات ونقلت المئات منهم إلى الزاوية وزوارة وصرمان ومناطق أخرى أكثر أمنا للمهاجرين.

وتأتي هذه الإحصائيات مع تجدد الاشتباكات التي تركزت في محور الخلاطات وعين زارة بالقرب من الاستراحة الحمراء مع محافظة الطرفين على مواقعهم حيث شن الطيران الحربي التابع لقوات الجيش الوطني عدة ضربات جوية مستهدفة المخازن العسكرية لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

من جهتها أعلنت هذه القوات أنها غنمت آليات عسكرية من قوات الجيش الوطني بعد اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار الدولي وهو ما فنده الأخير.

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