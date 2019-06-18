المؤقتة: مقتل شخص جراء الهجوم على قافلة إغاثة متجهة للمنطقة الغربية

أعلن الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي تعرض قافلة إغاثية تحمل أغذية وأدوية مقدمة من الحكومة المؤقتة إلى المنطقة الغربية هجوم إجرامي جنوب مدينة غريان ما أسفر عن مقتل أحد سائقي الشاحنات وتلف مواد كبيرة من هذه القافلة.

وقال العريبي بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المؤقتة إن القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من منطقة جندوبة غير المأهولة بالسكان.

وأشار العريبي إلى أن القافلة كانت اتجهت لتلك المنطقة بموكب يرافقها للحماية من قبل القوات المسلحة العربية الليبية، موضحا أن هذه القافلة كانت محملة بالوقود والمحروقات والزيوت وغاز الطهي ومولدات الكهرباء، إضافة إلى المواد الغذائية والطبية شاملة الأدوية والمعدات الطبية ومن بينها اسطوانات أكسجين طبي.

ولفت إلى أن هذه القافلة كانت متجهة لبلديات المنطقة الغربية، وكانت تشمل بعض الدعم اللوجستي واحتياجات مديريات الأمن وفروع الإدارات العامة بتلك المنطقة والمتمثلة في إدارة البحث الجنائي والدعم المركزي، والمقدمة من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، مؤكدا أن معدل الجريمة شهد انخفاضا غير مسبوق منذ إخراج قوات الرئاسي من تلك المناطق.

وشدد العريبي على أن الحكومة المؤقتة، تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على تغذية محطات وقود مختلف بلديات المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة، والتي ترسل إليها من مستودع راس المنقار في مدينة بنغازي إلى تلك المناطق، وذلك بسبب منع حكومة الوفاق المحروقات عن البلديات التي خرجت عن سيطرتها.

واتهم العريبي الرئاسي بقطع الطرق من خلال شراء ذمم بعض المندسين والخلايا النائمة لتركيع المواطنين ومحاربتهم في قوتهم.

وحمل العريبي وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا مسؤولية هذا العمل التخريبي، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتركيع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة وتؤمنها القوات المسلحة.

وقال العريبي إن باشاغا صرح في وقت سابق باتباع هذا الأسلوب مع غريان وصرمان وصبراتة وترهونة والأصابعة وغيرها من البلديات التي رفضت أن تستمر تحت الرئاسي.

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