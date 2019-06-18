العباني: القوات المسلحة مفوضة من الشعب لتحرير البلاد وتمكين مؤسسات الدولة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني دور البرلمان في دعم الجيش الوطني لتحرير طرابلس ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مفوضة من الشعب لتحرير البلاد وتمكين مؤسسات الدولة.

العباني أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين إلى الدور السلبي الذي تقوم به تركيا وقطر في تهريب الإرهابيين ودعمهم بالمال والسلاح لعرقلة تقدم قوات الجيش ، لافتاً إلى أن طرابلس هي عاصمة لكافة الليبيين وليست حكراً لمكون اجتماعي معين .

يشار إلى أن القوات المسلحة لازالت تتمركز في مواقعها جنوب العاصمة طرابلس بعد تقدمها اليها شهر ابريل الماضي ، هذا وقد أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء ركن عبدالسلام الحاسي بأن وحداته العسكرية تستعد لتحقيق تقدم على الارض نحو وسط العاصمة الايام المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية