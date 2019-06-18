باشاغا يبحث تسهيل إجراءات استخراج جوازات السفر للمواطنين

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاءمع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الطرفين بحثا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس تسهيل الإجراءات للمواطنين لاستخراج جوازات السفر الخاصة بهم والعمل على حلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مصلحة الجوازات والجنسية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير منظومة الجوازات وكذلك تسهيل إجراءات إصدار جوازات السفر للمنطقة الشرقية وعدد من المواضيع التي تهم مصلحة الجوازات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع العمالة الوافدة والأجانب من حيث الإقامة والتأشيرات والعمل على تسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة وكذلك العمل على سد احتياجات السوق المحلي للعمالة بما يساعد من انخفاض الأسعار في السوق الليبي.

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