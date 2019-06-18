بدء الكشف الطبي على حجاج بني وليد وتاورغاء

انطلقت في مكتب الرعاية الصحية وصحة المجتمع في بني وليد الكشوفات الطبيــة الخاصة بحجاج بيت الله الحرام من بني وليد وتاورغاء بإشراف مكتب الأوقاف ببني وليد.

وبلغ العدد الإجمالي لحجاج المدينتين مجتمعين 115 حاجا وحاجة منهم 85 من بني وليد و30 من تاورغاء.

هذا وسيتواصل الكشف الطبي إلى أن يتم الكشف على جميع حجاج هذا الموسم.

من جهة أخرى تعهد مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد سامي الوداني بأنه سيوفر ما يحتاجه الحجاج من الأدوية الضرورية.

يشار إلى أن موسم الحج في كل عام يتزامن مع حلول عيد الأضحى ثاني الأعياد الدينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم في شهر ذي الحجة.

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